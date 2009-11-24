Курсовой проект по психологии (теор.)

Нужен исполнитель на первую тему, вторая и третья уже заняты. ____________________ Нужны 3 реферата по 10 страниц каждый на украинском языке. Уникальность от 70% Срок на все - неделя. Возможно, выберу нескольких исполнителей. Прошу сразу указывать цены.