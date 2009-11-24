Курсовая работа (практика)

Необходимо небольшое, довольно простое маркетинговое исследование реферативного характера для частной парикмахерской, расположенной в Украине (Харьков). Работа для 2 курса непрофильного отделения. Конкретный план не был дан, но у тех, кто делал подобное хоть раз, ...