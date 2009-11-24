Курсовая работа (практика)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки234 просмотра
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К курсовой работе необходимо выполнить практическую часть. Условия - во вложении.

Срок - 25.11

14 лет назад
helenira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад