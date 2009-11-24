Курсовая работа по теплотехнике

Требуется выполнение курсовой работы по теме: "Анализ эффективности кредитной политики на предприятии электроэнергетической отрасли РФ". Курсовая работа с практической частью. Общий объем: 50л. Сроки: 5 дней Имеются данные баланса ОГК-6, ТГК-6. Утвержденного плана и методички не имеется. Данная курсовая работа ...