Курсовая работа по теплотехнике

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок173 просмотра
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Требуется выполнение несложной расчётной работы по теплотехнике по методичке.

14 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад