Курсовая микроэкономика

Нужна практическая часть работы по теме Биологическая характеристика мутантных линий дрозофил Так как заказчик плохо представляет что там должно быть, от вас - план работы и стоимость. Объем 10-20 стр План будет согласовываться с заказчиком Срок 5-7 дней