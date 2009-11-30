Реферат по праву

Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине «Профессиональное обучение (автомобили и автомобильное хозяйство)». Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Тема: Подготовка специалистов по обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей автотранспортного предприятия малого бизнеса Объем: ...
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