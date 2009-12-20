Диплом Управление соединениями, военная подготовка

$135
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки120 просмотров
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Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине Управление соединениями, Военная подготовка. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Дисциплина: Управление соединениями

Область: Военная подготовка

Тема: Методика приема курсовой задачи с обоснованием бальности оценки

Объем: 70 стр.

Срок сдачи первой главы: 7-8 декабря

Общий срок сдачи: 20.12.2009

Цена: 4 000 р., по частям, без предоплаты

Есть дополнительные материалы.

В дипломной работе должно быть:

l. Методика (вариант) приема и оценки курсовой задачи с бальной системой оценки (графически на карте 180х220);

2. 0боснование модели и бальной системы оценки (графически на ватмане

180х220);

3. Текстуальная часть дипломной работы.

По результатам написания этих работ возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

ICQ #406194503

E-mail: [email protected], с пометкой в теме письма «Управление соединениями»

14 лет назад
Dmitry_Key
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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