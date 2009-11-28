Курсовая работа по психологии

$35
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок340 просмотров
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Необходимо внести коррективы в курсовую по психологии

Переделать работу согласно замечаниям в прилагаемом файле

Оплата 1000 рублей

14 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранные исполнители
helenira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$35
1 день
Леночка, замечательный исполнитель! Она всегда профессионально выполняет работы, за которые берется: качество безупречно. Почти сразу отвечает на письма и сообщения, вносит вовремя все необходимые дополнения. Кроме того, Лена великолепный человек: очень отзывчивая. С данной курсовой работой никто до нее не справился, а Лена меня здорово выручила: согласилась выполнить работу и очень быстро все сделала. И даже сверхтребовательный преподователь остался доволен! Планирую продолжать сотрудничество и всем рекомендую!
Лиза - один из моих самых любимых заказчиков. Нечасто сегодня встретишь человека, который может сочетать в себе высокий профессионализм и лучшие человеческие качества. Лиза - одна из таких немногих людей. Я очень рада нашему сотрудничеству и рекомендую Лизу как замечательного заказчика.
ya_ltd
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Сначала по ошибке была выслана другая работа Только на следующий день курсовая, которая была нужна - позже срока Написана первая глава сплошным текстом, без ссылок на источники вообще, нет графического материала, даже минимального Половина текста - не совсем по теме и вообще без указания источников и ссылок, т.е. копи-паст Даже мелкие замечания не исправлены в работе Предмет, объект, гипотеза, задачи, полностью вторая глава ( вторая глава - без изменений, только удалено везде по полтаблицы, где проценты, также графики исследования удалены, но зачем???) и вообще все остальные замечания - без изменений Нового ничего нет в работе ВСЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!!! Мало того, что Ира не внимательна, так еще и не выполнила ничего Как мне кажется, она не поняла, что вообще требуется сделать и что к чему... Ставлю отрицательный отзыв