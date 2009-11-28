Курсовая работа по психологии

Сначала по ошибке была выслана другая работа Только на следующий день курсовая, которая была нужна - позже срока Написана первая глава сплошным текстом, без ссылок на источники вообще, нет графического материала, даже минимального Половина текста - не совсем по теме и вообще без указания источников и ссылок, т.е. копи-паст Даже мелкие замечания не исправлены в работе Предмет, объект, гипотеза, задачи, полностью вторая глава ( вторая глава - без изменений, только удалено везде по полтаблицы, где проценты, также графики исследования удалены, но зачем???) и вообще все остальные замечания - без изменений Нового ничего нет в работе ВСЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!!! Мало того, что Ира не внимательна, так еще и не выполнила ничего Как мне кажется, она не поняла, что вообще требуется сделать и что к чему... Ставлю отрицательный отзыв