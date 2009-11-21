Курсовая по банковскому менеджменту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок215 просмотров
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Тема: Операции с денежной наличностью при использовании банкоматов.

Объем: 50-70 листов.

В курсовой обязательно использовать свежие данные.

Срок исполнения: максимум неделя.

icq: 487353846

14 лет назад
LoveJoy
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад