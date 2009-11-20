Требуется дописать дипломный проект по теме: "Проектирование мероприятий по формированию конкурентных преимуществ фирмы".

Диплом состоит из 5 глав (1. теоретическая часть, 2. Аналитическая часть, 3. Проектная часть, 4. Экономическая часть, 5. БЖД, т.е технологическая часть). 3 из них уже полностью готовы. Осталось дописать 2 главы - это Экономическая часть и БЖД.

Общий объем этих 2-х глав должен составлять 20 л. Также требуется написать Введение и Заключение.

Стоимость: 1000р.

Сроки: 4 дня

Методичку и готовые главы перешлю по эл. почте.

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