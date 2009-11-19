Расчет экономической эффективности

Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект. Срок - 30 ноября.
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Формирование кадровой политики на примере ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"
Нужно:
1. Разработка проекта совершенствования управления персоналом в ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" - 32-35 страницы
2. Расчет социально-экономической эффективности проекта 6-7 страниц
3. Мероприятия по внедрению проекта 4-5 страниц
Итого 42-47 страниц
Срок - 23 ноября.
Методички вышлю.
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