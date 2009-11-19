Расчет экономической эффективности

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки193 просмотра
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Формирование кадровой политики на примере ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

Нужно:

1. Разработка проекта совершенствования управления персоналом в ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" - 32-35 страницы

2. Расчет социально-экономической эффективности проекта 6-7 страниц

3. Мероприятия по внедрению проекта 4-5 страниц

Итого 42-47 страниц

Срок - 23 ноября.

Методички вышлю.

Антиплагиат 80%

14 лет назад
Leogorn
Леонид 
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)