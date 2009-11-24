Эссе по основам потребительского поведения

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок234 просмотра
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Провести анализ 4 из 5 кейсов и написать по ним на основе вопросов 4 эссе, максимум 1 страничка каждое.

14 лет назад
Kabancheg
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва
Выбранный исполнитель
Daniellll
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$24
3 дня
Денис справился с заданием написав 4 эссе по предложенным вопросам.
Александр честный и ответственный заказчик. Был рад сотрудничеству!