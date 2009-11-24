Эссе по основам потребительского поведения

Задание: Напишите эссе (3-5 стр.)на тему;Предпринимательская профессия. Профессиональные компетенции, мотивы и личностные качества предпринимателя;. Обратите внимание: в эссе необходимо обосновать, что предпринимательство - это профессия. Также выскажите Ваше мнение: является ли предпринимательство призванием, мировоззрением, образом жизни и ...