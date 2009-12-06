Курсовая психологическая теория

Необходимо написать реферат Тема 26. История заочного обучения в образовательных учреждениях МВД России. Отвечает ли, на Ваш взгляд, заочное обучение в нашем университете современным требованиям и запросам практики? Срок выполнения 19.11.2009 до 20.00 Оплата работы после ее проверки!!! Оригинальность ...