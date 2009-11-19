Курсовая по психологии 2

Необходимо выполнить курсовую по предмету теория выч. процессов. Некоторые пункты требуют ответов на вопросы , некоторые практические - не особо сложные для тех кто собственно владеет предметом. Некоторые требуют программной реализации на языке паскаль - ...
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ТЕМА Социально-психологические проблемы современной семьи
Теория+практика (тесты,методики)
Структура плана примерная!!!
введение (актуальность, предмет,цель,задачи, кто исследовал и т.д.)
глава 1
1.1
1.2.
1.3
глава 2
2.1
2.2.
2.3.
выводы
литература
Объем 30-35 страниц не более
14 кегль, 1,5 интервал, без автопробелом и авто интервалов между абзацами, параметры страницы 3,1,2,2
Выводы 2 страницы
Оригинальность 90-100%
СРОК 01 декабря строго!!!!
Цена 800 рублей
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