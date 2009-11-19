Реферат по истории ОВД

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок231 просмотр
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Необходимо написать реферат по ОВД

Система органов и войск МВД в 60 – 70-е годы XX столетия.

ПЛАН

1. Образование МООП – МВД СССР. Создание новых служб, подразделений МВД и их деятельность.

2. Строительство внутренних войск.

3. Министр внутренних дел Н.А. Щелоков.

Требования в прикрепленном файле !!!

Оригинальность работы должна быть 80%.

Оплата работы после ее проверки !!!

Жду предложений по цене !!!

Срок выполнения работы - 19.11.2009 до 21.00.

14 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад