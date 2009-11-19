Реферат по истории ОВД

Необходимо выполнить курсовую по предмету теория выч. процессов. Некоторые пункты требуют ответов на вопросы , некоторые практические - не особо сложные для тех кто собственно владеет предметом. Некоторые требуют программной реализации на языке паскаль - ...
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Необходимо написать реферат по ОВД
Система органов и войск МВД в 60 – 70-е годы XX столетия.
ПЛАН
1. Образование МООП – МВД СССР. Создание новых служб, подразделений МВД и их деятельность.
2. Строительство внутренних войск.
3. Министр внутренних дел Н.А. Щелоков.
Требования в прикрепленном файле !!!
Оригинальность работы должна быть 80%.
Оплата работы после ее проверки !!!
Жду предложений по цене !!!
Срок выполнения работы - 19.11.2009 до 21.00.
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