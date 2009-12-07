Курсовая менеджмент на доработку

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен10 заявок297 просмотров
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14 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$25
5 дней
Отлично выполненная работа ! Очень благодарен.
В рекомендациях заказчик, наверное,уже не нуждается:)). Спасибо!