Курсовая менеджмент на доработку

Доброго времени суток! Нужна дипломная работа по ГМУ. Подробности - в прилагаемом файле. Сдача работы - поэтапно, оплата - в течение 5-7 дней после сдачи главы (при отсутствии замечаний). Есть доп. материалы, которые будут высланы по тербованию ...