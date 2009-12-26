Курсовая по экономической теории.

Нужен реферат по одной из тем: 1. Проблемы развития в возрастной психологии. 2. Методы исследования в возрастной психологии. 3. Теории психологического развития в современной зарубежной психологии. 4. Психоаналитические теории психического развития. 5. Когнитивное направление в возрастной психологии. 6. Теория психического развития в отечественной психологии. 7. Проблема возраста человека. 8. Концепции периодизации ...
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