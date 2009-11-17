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Дисциплина: Галузеве законодавство в соц роб
тема: Всі види відшкодування жертви в міжнародному контексті
реферат - 15 полных страниц текста
Литература - 5 источников
Оплата - 50грн.
Срок - 23 ноября
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