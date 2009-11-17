Право

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки186 просмотров
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Дисциплина: Галузеве законодавство в соц роб

тема: Всі види відшкодування жертви в міжнародному контексті

реферат - 15 полных страниц текста

Литература - 5 источников

Оплата - 50грн.

Срок - 23 ноября

14 лет назад
trujenik
Бинеева 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад