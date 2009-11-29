Курсовой по электротехнике

Добрый день!

Необходимо выполнить расчётный курсовой по дисциплине "Электротехника и ТОЭ"

Задание и методические указания будут высланы автору (размер архива не позволяет прикрепить).

Номер варианта и все подробности сообщу автору. Время выполнения - 3 дня.

Прошу откликаться тех, кто действительно может выполнить данную работу грамотно и

квалифицированно.

Указывайте стоимость и свои контактные данные в проекте. В личку без оставления заявки прошу не писать.

P.S.

После рассмотрения задания различными авторами, принято решение разбить выполнение курсового на несколько частей. Будет выбрано несколько исполнителей.