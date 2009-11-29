Курсовой по электротехнике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки321 просмотр
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Добрый день!

Необходимо выполнить расчётный курсовой по дисциплине "Электротехника и ТОЭ"

Задание и методические указания будут высланы автору (размер архива не позволяет прикрепить).

Номер варианта и все подробности сообщу автору. Время выполнения - 3 дня.

Прошу откликаться тех, кто действительно может выполнить данную работу грамотно и

квалифицированно.

Указывайте стоимость и свои контактные данные в проекте. В личку без оставления заявки прошу не писать.

P.S.

После рассмотрения задания различными авторами, принято решение разбить выполнение курсового на несколько частей. Будет выбрано несколько исполнителей.

14 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Работа по электротехнике была выполенна в срок и с хорошим качеством. На несколько возникших вопросов Елена оперативно ответила. Полное понимание по сотрудничеству.
Благодарна Владимиру за оперативную связь, четкое задание и своевременную оплату. Полное взаимопонимание и отличное сотрудничество. +100
kikot
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
3 дня
Первым сотрудничеством очень доволен! Василий действительно настоящий профи в электротехнике. Рекомендую!
На возникшие по работе вопросы получил ответы. Оплата работы произведена как было оговорено. Сотрудничеством доволен.