Психология

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок250 просмотров
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Реферат (сложный) по конфликтологии

Нужен профессиональный психолог

оплата - 10$

14 лет назад
trujenik
Бинеева 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Zlata_RUAF
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Без сомнений, Наталья – психолог-профессионал! Сложность работы заключалась в том, что реферат содержал в себе тест, от которого отказались многие «специалисты», считающие себя таковыми. В данной работе нужно было показать конкретные знания. Наташа старательно и добросовестно выполнила работу. Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Работать с Лианой приятно, легко, комфортно и надежно. Рекомендую как заказчика, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.