Психология

Без сомнений, Наталья – психолог-профессионал! Сложность работы заключалась в том, что реферат содержал в себе тест, от которого отказались многие «специалисты», считающие себя таковыми. В данной работе нужно было показать конкретные знания. Наташа старательно и добросовестно выполнила работу. Сотрудничеством довольна. Рекомендую!