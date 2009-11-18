Магистер. диссер.+доклад

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Тема: Разработка методов и алгоритмов автоматизированной системы управления технологическими и бизнес-процессами производственного предприятия

Предмет Информационные технологии

Практическая часть: Нужна

Данные: Исполнителя

Название предприятия:

Вид деятельности предприятия:

Объем: 100-120

Шрифт: 14

Состояние плана: Не утвержден

План заказчику: 18.11.2009

Срок 1 главы заказчику: 16.12.2009

Срок сдачи заказчику: 12.02.2010

% антиплагиат: 70

14 лет назад
resume-avtor2
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад