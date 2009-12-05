Диплом "Валютные операции коммерческих банков"

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14 лет назад
Massarius
Наталья 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
19 отзывов
Выбранные исполнители
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Умный исполнитель, видно по работе. Отличную дипломную написала, только немного задержка в сроке - много заказов на нее навалилось.
Очень приятно работать с Massari Nata-Li грамотное ТЗ и вовремя оплата, спасибо за прекрасное сотрудничество! Надеюсь на дальнейшую работу! А так же спасибо за понимание в работе!!! с уважением, Раиса:)
BigTED
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$20
6 дней