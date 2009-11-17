Гидравлика: графическая часть курсовой

Предмет: Регіональна економіка Кількість сторінок: від 30 Кількість літератури: від 20 (за 4 останні роки). Оформлення посилання на літературу: [1, c. 2] На оцінку: 5 Потрібні таблиці, рисунки, схеми. Здати треба частинами до 5 грудня. Ті, хто не знає добре українську ...
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Выполнение на формате А1
Расположение на листе и часть задания: файл SP_A0981.jpg)
Задание: файл SP_A0984.jpg
Материалы ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/VTMDWL?t=1
Пояснение, что нужно сделать:
4 чертежа формата А3 на одном А1, как в образце SP_A0981.jpg, а именно:
1ый А3 (левый нижний угол листа А1) Первый элемент бака, просто перерисовать его туда.
2ой А3 (правый нижний угол листа А1) Второй элемент бака, тоже просто перерисовать.
3ый А3 (левый верхний угол А1) Нужно сделать аксанометрич. и принцип. схемы возвратно поступательного движения схемы.
4ый А3 (правый верхний угол А1) Нужно сделать аксанометрич. и принцип. схемы вращательного движения
и характеристику вращательного движения.
Срок сдачи: 22-24 ноября (или когда это реально)
Стоимость: ждем от вас
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