Курсовая по региональной экономике (украинская)

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Предмет: Регіональна економіка

Кількість сторінок: від 30

Кількість літератури: від 20 (за 4 останні роки). Оформлення посилання на літературу: [1, c. 2]

На оцінку: 5

Потрібні таблиці, рисунки, схеми.

Здати треба частинами до 5 грудня.

Ті, хто не знає добре українську мову - не турбуйте.

Оплата - до 25 долл., після здачі роботи (протягом тижня).

Виконавцем виберу того, хто запропонує меншу ціну.

14 лет назад
Massarius
Наталья 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$20
7 дней
Хорошую курсовую написала, только немного задержка в сроке - много заказов на нее навалилось.
Прекрасный заказчик!!! вся работа +100 надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Раиса ;)