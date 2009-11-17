Курсовой ПГС Компютерные технологии в строител.

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ГПУ,ПГС

Курс: 5

Предмет: Компютерные технологии в строительстве

Вид работы: курсовая

Объем: по методичке

Вариант: 29

Исходные данные: см.приложения

Требования:

нужно сначала сделать часть в allplane + оформить презентацию, а потом скад (вторая часть проекта).

Срок сдачи: 25 декабря

Стоимость: ? ждем предложений

14 лет назад
FeoKat
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад