Предмет: Регіональна економіка Кількість сторінок: від 30 Кількість літератури: від 20 (за 4 останні роки). Оформлення посилання на літературу: [1, c. 2] На оцінку: 5 Потрібні таблиці, рисунки, схеми. Здати треба частинами до 5 грудня. Ті, хто не знає добре українську ...
Курсовой ПГС Компютерные технологии в строител.
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ГПУ,ПГС
Курс: 5
Предмет: Компютерные технологии в строительстве
Вид работы: курсовая
Объем: по методичке
Вариант: 29
Исходные данные: см.приложения
Требования:
нужно сначала сделать часть в allplane + оформить презентацию, а потом скад (вторая часть проекта).
Срок сдачи: 25 декабря
Стоимость: ? ждем предложений
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