Курсовая работа «Рейтинг банков»

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Требования к курсовой работе:

1. План курсовой:

1.1. Оглавление

1.2. Введение

1.3. Теоретическая часть

1.4. Практическая часть

1.5. Заключение

1.6. Список литературы

2. Объем 20-25 листов, 14 шрифт, 1,5 интервал

3. Список литературы: 5-7 источников с годом издания

4. Введение и заключение не менее 1,5 страницы

5. Таблицы и рейтинги, которые превышают по размеру 0,5 страницы, нужно размещать в приложении

6. Срок: 1 декабря

14 лет назад
lunar_m
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
lobos-the-first
Владимир 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$30
7 дней
Всем рекомендую. Впечатления только положительные. Ответственный подход и отличное исполнение работы, всё выполнено в обозначенный срок. Учитывались все пожелания. На все возникшие вопросы ответил. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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