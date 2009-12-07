Курсовая работа «Рейтинг банков»

Нужна курсовая работа по предмету "Государственное и муниципальное управление" Состоит из 3х основных частей 1-введение 2-содержание 3-выводы. Возможно с примерами реальных организаций Объем - страниц 30 Срок - чем раньше, тем лучше НЕ ИНТЕРНЕТНАЯ!!!!! одна из тем: административная реформа и трансформация в структуре функций системы ...