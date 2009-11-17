Реферат История государственного управления России

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок207 просмотров
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Тема: Хрущёвская оттепель и система государственного управления.

Заинтересовавшихся прошу откликнуться на [email protected]

14 лет назад
Dipperon
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
ya_ltd
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$6
1 день
Положительные впечатления от сотрудничества. Очень рекомендую!