Магистерская диссертация+доклад

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Исследование и разработка методов и алгоритмов резервного копирования данных на диск - тема.

Предмет Информационные технологии

Вид работы: магистерская диссертация+доклад

Объем: 100-120

Шрифт: 14

Состояние плана: Не утвержден

План заказчику: 18.11.2009

Срок 1 главы заказчику: 16.12.2009

Срок сдачи заказчику: 01.02.2010

% антиплагиат: 70

14 лет назад
resume-avtor2
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
ya_ltd
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$130
10 дней