Доработать курсовую по админист.управленч.направл.

ПРЕДМЕТ-Административно-управленческое направление

ТЕМА- Особенности оказания медицинской помощи работающим и членам их семей в системе МИД России

НАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН:

Введение

Глава 1 Особенности правового регулирования оказания медицинской помощи лицам, работающим в системе МИД России

1.1 медицинская услуга как объект гражданских правоотношений

1.2 анализ системы законодательства в сфере оказания медицинских услуг

1.3 порядок и условия оказания медицинских услуг работающим в системе МИД России

1.n Выводы

Глава 2

2.1

2.2

2.n Выводы

Заключение

Список использованных источников

Приложение А Название с прописной буквы

Приложение Б Название с прописной буквы

Объем:

введение 1-3 стр.,актуальность,цели, задачи и т.д.

заключение 2-4 стр (много разумных выводов)

основная часть (25-30 страниц+)

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14

правое – 10 мм, левое –

30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзац выполняется путем отступления на 5 знаков

Ссылки подстрочные

Остальное в методичке

В пункте 1.3 преподаватель говорил, что можно внести формы согласия на лечения и т.д.

Пункт 1.1 началТ но слишком много и лишнего посмотрите ,СКОМПОНУЙТЕ

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 95-100%

срок 23 ноября

цена 500 рублей