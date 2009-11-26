Доработать курсовую по админист.управленч.направл.

Дисциплина: Галузеве законодавство в соц роб тема: Всі види відшкодування жертви в міжнародному контексті реферат - 15 полных страниц текста Литература - 5 источников Оплата - 50грн. Срок - 23 ноября
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ПРЕДМЕТ-Административно-управленческое направление
ТЕМА- Особенности оказания медицинской помощи работающим и членам их семей в системе МИД России
НАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН:
Введение
Глава 1 Особенности правового регулирования оказания медицинской помощи лицам, работающим в системе МИД России
1.1 медицинская услуга как объект гражданских правоотношений
1.2 анализ системы законодательства в сфере оказания медицинских услуг
1.3 порядок и условия оказания медицинских услуг работающим в системе МИД России
1.n Выводы
Глава 2
2.1
2.2
2.n Выводы
Заключение
Список использованных источников
Приложение А Название с прописной буквы
Приложение Б Название с прописной буквы
Объем:
введение 1-3 стр.,актуальность,цели, задачи и т.д.
заключение 2-4 стр (много разумных выводов)
основная часть (25-30 страниц+)
шрифт Times New Roman, размер шрифта 14
правое – 10 мм, левое –
30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзац выполняется путем отступления на 5 знаков
Ссылки подстрочные
Остальное в методичке
В пункте 1.3 преподаватель говорил, что можно внести формы согласия на лечения и т.д.
Пункт 1.1 началТ но слишком много и лишнего посмотрите ,СКОМПОНУЙТЕ
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 95-100%
срок 23 ноября
цена 500 рублей
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