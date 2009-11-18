Диплом ГМУ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки162 просмотра
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Доброго времени суток!

Нужна дипломная работа по ГМУ.

Подробности - в прилагаемом файле. Сдача работы - поэтапно, оплата - в течение 5-7 дней после сдачи главы (при отсутствии замечаний). Есть доп. материалы, которые будут высланы по тербованию претендента, предложившего план работы. Пишите срок сдачи первой главы, всей работы и цену. Предложения вне проекта не рассматриваются!

С уважением,

Алексей.

14 лет назад
Alex_30
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад