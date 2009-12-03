Экономико-матем. моделирование (две работы)

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки239 просмотров
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Добрый день!

Мне необходимы ДВЕ курсовые работы по предмету "Экономико-математическое моделирование"

Темы строго 161 и 263 (см. вложение). За каждую работу по 700 руб. ИТОГО: 1400 руб.

14 лет назад
masterod
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
MarMar
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней
Всем рекомендую! Мария отличный исполнитель. Выполнила сразу две работы качественно и точно в срок. Учла все требования к заданию и пожелания. Сами работы выполнены грамотно и очень аккуратно. Спасибо Вам Мария, буду обращаться еще!!!
Спасибо вам, Денис, за сотрудничество! Рекомендую!