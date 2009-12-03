Экономико-матем. моделирование (две работы)

Всем рекомендую! Мария отличный исполнитель. Выполнила сразу две работы качественно и точно в срок. Учла все требования к заданию и пожелания. Сами работы выполнены грамотно и очень аккуратно. Спасибо Вам Мария, буду обращаться еще!!!