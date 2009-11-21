Реферат по возрастной психологии

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен21 заявка393 просмотра
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Нужен реферат по одной из тем:

1. Проблемы развития в возрастной психологии.

2. Методы исследования в возрастной психологии.

3. Теории психологического развития в современной зарубежной психологии.

4. Психоаналитические теории психического развития.

5. Когнитивное направление в возрастной психологии.

6. Теория психического развития в отечественной психологии.

7. Проблема возраста человека.

8. Концепции периодизации психического развития.

Если есть готовый - еще лучше.

пишите цену в РУБЛЯХ

14 лет назад
evge-uv
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
njuta
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Как обычно, полностью довольна работой этого автора!
Ставлю 10 баллов. Сотрудничеством довольна!