Задание по АСУ

Необходимо разработать автоматизированную систему управления физико-химических процессов (АСУ ТП) очистки сточных вод.

АСУ ТП должна включать следующие пять подсистем:

• информации;

• регулирования;

• сигнализации;

• блокировки и защиты;

• диспетчерского управления.

Рекомендуемый список литературы дам.

Необходимо привести:

1. Функциональную схему АСУ ТП, выполненную по ГОСТ.

2. Спецификацию на весь комплекс технических средств.

3. Принципиальную схему диспетчерского управления одним из устройств (насос или задвижка).

4. Описание работы АСУ ТП (приводя ссылки на схему).

Все основные и громоздкие расчеты обязательно подать в Маткаде, без этого работа не принимается.

Сроки - чем быстрее, тем лучше.

Вообще-то есть это уже готовое задание (прикрепленный файл), но без расчетов, а нужны обязательные расчеты в Маткаде. Если возможно - сделать расчеты на основе готового задания (желательно) или написать все по новому.