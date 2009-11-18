Выполнить курсовую по теор.выч.процессов

Задание во вложении Интересует срок и стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить курсовую по предмету теория выч. процессов.
Некоторые пункты требуют ответов на вопросы , некоторые практические - не особо сложные для тех кто собственно владеет предметом. Некоторые требуют программной реализации на языке паскаль - опять же ничего сверх комплексного. Структура и задания прилагаются.
Задание во вложенном файле
По всем вопросам в приват либо ICQ367673869
Срок: в пределах 7дней
Стоимость:$40
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