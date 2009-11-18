Выполнить курсовую по теор.выч.процессов

$40
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка549 просмотров
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Необходимо выполнить курсовую по предмету теория выч. процессов.

Некоторые пункты требуют ответов на вопросы , некоторые практические - не особо сложные для тех кто собственно владеет предметом. Некоторые требуют программной реализации на языке паскаль - опять же ничего сверх комплексного. Структура и задания прилагаются.

Задание во вложенном файле

По всем вопросам в приват либо ICQ367673869

Срок: в пределах 7дней

Стоимость:$40

14 лет назад
Asrock
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
seerj
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-2)
14 лет назад
$35
2 дня