Выполнить курсовую по теор.выч.процессов

Необходимо выполнить курсовую по предмету теория выч. процессов.

Некоторые пункты требуют ответов на вопросы , некоторые практические - не особо сложные для тех кто собственно владеет предметом. Некоторые требуют программной реализации на языке паскаль - опять же ничего сверх комплексного. Структура и задания прилагаются.

Задание во вложенном файле

По всем вопросам в приват либо ICQ367673869

Срок: в пределах 7дней

Стоимость:$40