Заказывал выполнение 2 лабораторных работ на Lisp. Очень доволен результатами. Работа была выполнена в кратчайшие сроки, не вызвала не единого замечания при сдаче. За что конечно же большое спасибо. Для тех же кому важны рекомендации, могу лишь посоветовать не тратить драгоценное время на выбор одного из многих. Иван Базанов - именно такой исполнитель который Вам нужен.