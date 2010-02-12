Asrock

Николай Петров Asrock

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Активный работодатель

Предпочитаю ICQ 367673869

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ibazanov
Иван 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$17
10 баллов
4 года назад
Реализовать на языке Lisp
Все хорошо
Заказывал выполнение 2 лабораторных работ на Lisp. Очень доволен результатами. Работа была выполнена в кратчайшие сроки, не вызвала не единого замечания при сдаче. За что конечно же большое спасибо. Для тех же кому важны рекомендации, могу лишь посоветовать не тратить драгоценное время на выбор одного из многих. Иван Базанов - именно такой исполнитель который Вам нужен.
Ответный отзыв
silven5
Елена 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Написать 2 программы на Turbo Pascal
Хороший заказчик. Рекомендую
Заказывал Елене выполнение 2 работ на TurboPascal. Очень доволен результатами. Работа была выполнена качественно и точно в указанный срок. Остались только хорошие впечатления. Хочется отметить превосходное владение предметом и добросовестность при выполнени работы Большое спасибо.
Ответный отзыв
temja
Артем 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
$27
10 баллов
14 лет назад
Расчет системы автоматической стабилизации
Приятный работодатель, оплата в срок и в полном размере, надеюсь на дальнейшее сотрурдничество. С уважением, Артем.