Необходимо выполнить курсовую по метрологии. Срочно нужен человек знающий этот предмет. Задание не сложное для тех кто имеет представление о предмете Задание во вложенном файле. По все вопросам в приат либо ICQ367673869 Срок 2-3 дня Стоимость 1000р. ($35) оплата ...
- $35Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $30
Необходимо выполнить курсовую работу по пердмету Метрология. Задание можно посмотреть во вложенном файле. По всем вопросам обращаться в приват либо ICQ367673869 ps. осталось только последнее задание срок 2 дня стоимость $30Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $25
Выполнить курсовую на тему взаимодействие процессов, работа не сложная, разумеется для тех кто имеет представление о предмете. Состоит из теоретической и практической части. Практическая часть выполняется на Borland C++ Builder. Задание во вложенном файле Стоимость: $25 Срок ...Закрыт14 лет назад
- $20
Необходимо написать заготовку для кулинарной книги на Delphi. В основном программа работает с базой bde имеются функции поиска, добавления и т.д. Все достаточно просто. Задание во вложении. Срок: 2-3 дня Стоимость: $20Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $40
Необходимо выполнить курсовую по предмету теория выч. процессов. Некоторые пункты требуют ответов на вопросы , некоторые практические - не особо сложные для тех кто собственно владеет предметом. Некоторые требуют программной реализации на языке паскаль - ...Закрыт14 лет назад
- $55
Необходимо выполнить работу по предмету "Представление визуально информации" Работа включает теоретическую и практическую часть которую необходимо выполнить на Borland C++ Builder. Задание в приложенном файле. Стоимость: $55 Срок: в пределах 10 днейЗакрыт14 лет назад
- $150
Необходимо написать 5 программ на Delphi или Borland C++ Builder по предмету Теория языков программ. и методы трансляции. Задания во вложении Срок: в пределах 2-х недель Оплата WM По всем вопросам в ICQ 367673869 или приват.Закрыт14 лет назад
- $30
Необходимо выполнить курсовую по предмету сетевые технологии. Работа не сложная для тех кто имеет представление о предмете. Работа включает теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть небольшого объема -общая информация по работе Практическая часть - написать программу передачи данных(заданного) ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Необходимо написать калькулятор на Delphi. Калькулятор во многом аналогичен стандартному, но должен выполнять действия в различных системах исчисления от 2-ичной до 16-ричной. Работа основана на нескольких классах, в принципе ничего особенного. Классы их содержание подробно ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо написать 2 программы на Delphi 7. В программах необходимо реализовать несколько классов по приложенному заданию. Задание во вложенном файле. По всем вопросам ICQ367673869 Срок 5 дней Стоимость: $20Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить курсовую по дискретной математике. Задание во вложенном файле. По всем вопросам ICQ367673869 либо в приват Срок 3 дняЗакрыт14 лет назад
- $30
Необходимо выполнить задания курсовой работы на Turbo Pascal Задание в прикрепленном файле. Срок: 10 дней Стоимость: $30 По всем вопросам в приват либо ICQРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Необходимо выполнить задание на расчет системы автоматической стабилизации. Задание можно посмотреть здесь http://myworks.vndv.com/task.zip (само задание, исх.данные,пример оформления и выполнения). Срок 10 дней. По всем вопросам в приват либо ICQ367673869Закрыт14 лет назад
- $17
Необходимо выполнить 2 задания на языке Lisp. Предпочтительно использовать CL либо mulisp Срок в пределах 10 дней. Задания можно посмотреть здесь http://myworks.vndv.com/lisp.doc По всем вопросам в приват либо ICQ367673869Завершен14 лет назад
- $22
Необходимо написать 2 программы на любом алгоритмическом языке (delphi С++ C#...) на реализацию криптографических алгоритмов. Срок в пределах 2-х недель. Задание можно посмотреть здесь: http://myworks.vndv.com/crypt.doc По всем вопросам в приват либо ICQ367673869Закрыт14 лет назад
- $6
Необходимо выполнить 2 задания на паскале на алгоритмы динамического программирования. Программки простые из начального курса в основном односложные. Посмотреть можно здесь: http://myworks.vndv.com/graphs.doc По всем вопросам в приват или ICQ367673869 Стоимость: $6 Срок: 3 дняЗакрыт15 лет назад
- $8
Необходимо выполнить 4 задания по предмету Сети связи. Задания относительно простые. Ко всем задачам дан пример решения точно такой же задачи только с другими числовыми значениями. т.е фактически все решение сводится к подствлению значений в формулы и ...Закрыт15 лет назад
- $10
Необходимо написать 2 программы на Turbo Pascal. Подробное задание можно посмотреть здесь http://myworks.vndv.com/TZprog.doc По всем вопросам в приват либо ICQ367673869 Срок: в пределах 7 дней Стоимость: $10Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $15
Необходимо выполнить работу по предмету Метрология и стандартизация. Задание можно посмотреть здесь http://myworks.vndv.com/metr.doc По всем вопросам ICQ367673869 или в приват Стоимость: $15 Срок: в пределах 7 днейЗакрыт15 лет назад
- $40
Необходимо выполнить задания по алгоритмам шифрования - написать программы на языке TurboPascal Задания можно посмотреть здесь http://myworks.vndv.com/taskrypt.doc По всем вопросам в приват либо в ICQ367673869 Стоимость: 1200р (~42$) Срок в пределах 2х недель Оплата WM, YandexЗакрыт15 лет назад