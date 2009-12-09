Выполнить курсовую работу по предмету Метрология.

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки555 просмотров
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Необходимо выполнить курсовую работу по пердмету Метрология.

Задание можно посмотреть во вложенном файле.

По всем вопросам обращаться в приват либо ICQ367673869

ps. осталось только последнее задание срок 2 дня стоимость $30

14 лет назад
Asrock
45 летРоссия
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