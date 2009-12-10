Реферат Экономическая оценка инвестиций

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка134 просмотра
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Необходимо выполнить задание (не сложное) для практической части реферата.

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Оплата 100 рублей.

14 лет назад
M_marisha
Мария 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
Massarius
Наталья 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
$4
1 день
Натали выполнила заказ быстро и качественно. Спасибо! Рекомендую как ответственного и грамотного исполнителя.
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