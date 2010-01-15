Приватный проект для Олега Базылева

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка206 просмотров
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Необходимо выполнить курсовой проект по дисциплине «Электрические сети электропитающих систем».

Задание вышлю на e-mail.

14 лет назад
mksvetlana
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
behindmirror
Олег 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$90
30 дней
Очень довольная работой Олега! Все выполнил в срок и качественно. Обязательно буду обращаться еще
Сотрудничеством со Светланой остался очень доволен. Четкое задание, разумные сроки на выполнение, оперативное и вежливое общение и, разумеется, достойная оплата, поступившая в срок. Что еще нужно фрилансеру? Побольше бы таких Заказчиков!
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