Курсовая работа

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить курсовую работу по Информационным технологиям управления. Требования и тема – во вложении. По срокам – 1 неделя. Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности: 1. Не менее 80% оригинального ...
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Тема : Организация монтажа обслуживания и ремонта (какого-либо )торгового оборудования.
СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ:
Введение
1.Анализ характеристик торгово-технологического оборудывания
2.Подбор такилажного оборудывания и оснастки.
2.1 Требонания завода изготовителя по транспортированию обоудывания
2.2 Расчёт усилий при перемещении подьёму обородования
2.3 Подбор такилажного оборудования и оснастки.
2.4 Страховкк ооборудования.
3 Расчёт и подготовка места под оборудования
4 Монтаж торгово-технологического оборудования
4.1 Установка торгового оборудования
4.2 Подключение оборудования под электросети
4.3 Монтаж трубопровода
5 Электрическое освещение торогового зала
5.1 Выбор светильников и их расположения
5.2 Расчёт освещения тороговогопредприятия
5.3 Расчёт системы энергосбережения торгового предприятия
6 Обслуживание и эксплуатация торового оборудования
6.1Технический уход за оборудованием
6.2 Выбор смазочных матерьялов
6.3 Мероприятия по улучшению эксплуатационных характеристик
7 Ремонт торгово-технологического оборудования
7.1 Расчёт количества ремонтов и простоя оборудования
7.2 Ремонт узла оборудования
Перечень графического материала:
1. Монтажный чертёж торгового оборудования-формат А1
2.Чертёж узла торгового оборудования-формат А1
3. Схема энергообеспечения торгового предприятия-формат А3
Содержание страниц в записке не важно
Подбор оборудования-самостоятельный.
Из интернета информации будет достаточно
Интересует:
стоимость выполнения работы и какие сроки
ценны пожалуйста указывайте в $
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