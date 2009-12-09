Курсовая работа

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Тема : Организация монтажа обслуживания и ремонта (какого-либо )торгового оборудования.

СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ:

Введение

1.Анализ характеристик торгово-технологического оборудывания

2.Подбор такилажного оборудывания и оснастки.

2.1 Требонания завода изготовителя по транспортированию обоудывания

2.2 Расчёт усилий при перемещении подьёму обородования

2.3 Подбор такилажного оборудования и оснастки.

2.4 Страховкк ооборудования.

3 Расчёт и подготовка места под оборудования

4 Монтаж торгово-технологического оборудования

4.1 Установка торгового оборудования

4.2 Подключение оборудования под электросети

4.3 Монтаж трубопровода

5 Электрическое освещение торогового зала

5.1 Выбор светильников и их расположения

5.2 Расчёт освещения тороговогопредприятия

5.3 Расчёт системы энергосбережения торгового предприятия

6 Обслуживание и эксплуатация торового оборудования

6.1Технический уход за оборудованием

6.2 Выбор смазочных матерьялов

6.3 Мероприятия по улучшению эксплуатационных характеристик

7 Ремонт торгово-технологического оборудования

7.1 Расчёт количества ремонтов и простоя оборудования

7.2 Ремонт узла оборудования

Перечень графического материала:

1. Монтажный чертёж торгового оборудования-формат А1

2.Чертёж узла торгового оборудования-формат А1

3. Схема энергообеспечения торгового предприятия-формат А3

Содержание страниц в записке не важно

Подбор оборудования-самостоятельный.

Из интернета информации будет достаточно

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14 лет назад
freesmileman
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад