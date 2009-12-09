Статистический анализ(1660)

Статистический анализ финансового состояния предприятия EADS Airbus и влияние кризиса на данную компанию

Не только про финансы, но и про сами самолёты гражданские (как увеличились продажи или упали и.т.д.). это всё есть у них на сайте http://www.reports.eads.com/2008/en/book1/1.html вот здесь и вообще на том же сайте есть за остальные годы.

Содержание:

часть 1 СИСТЕМВ СТАТ-ИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПИСЫВАЮЩИХ ТВОЮ ТЕМУ

часть 2 СТАТ-ОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

часть 3 СТАТ-ИЙ АНАЛИЗ (НА РЕАльных фактических данных...не менее 3 таблиц

таблицы можно заменить графиками...и то и другое нельзя

потом вывод

Так же в работе должны быть посчитаны коэфиценты(Темп роста, темп прироста и т.д.)и обязательно рассчетные формулы должны быть в работе!

список лит-оы не менее 3-ех источников

интернет адрес...полная ссылка

обязательно должен быть стат-ий учебник

сначала пишем литературу затем интернет источники

Шрифт 14, полутерный интервал

Хотелось бы еще дописать требования к работе: Для второй части: Предмет исследования, Способы статистического наблюдения, Способ сбора информации, Объект наблюдения, Единица наблюдения, Форма статистического наблюдения, Вид наблюдения. вот Эйрбасовские http://www.reports.eads.com/2006/ http://www.reports.eads.com/2007/ итд подставляй в конец ссылки нужный год. (делайте то, что есть хотя бы с 2005 про середину 2009 говорим про кризис). справа в колонке синей жмете Download Center и скачиваете Annual Review (complete) для тех лет которые там есть с боингом все проще, там все на сайте легче найти организация IATA которая составляет обзоры рынка iata.org http://www.docstoc.com/docs/8194888/IATA-Annual-Report-2009 http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/traffic_results/ вот отсюда можно вычленять инфу которую они дают бесплатно по состоянию рынка перевозок. Так же посчитайте коэфицент изменения цен на акции компании относительно изменений на бирже.

То что я указала 15 стр.-это чистого текста, без содержания, заключения и списка лит-ры.

Срок - 9.12.09 можно ночью (50% ранее)

Желателен исполнитель с оптытом, отзывами