Отредактировать реферат очень срочно

Мега порядочный заказчик, вошел в доверие уже с приветствия. Работу без единого сомнения отдала ему, даже без предоплаты и безопасной сделки, о чем не пожалела, ведь оплата была произведена в кротчайшие сроки. Спасибо за сотрудничество, надеюсь оно будет долгим и плодотворным!