Отредактировать реферат очень срочно

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен10 заявок388 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

очень срочно до 12:00 09.12.2009

Необходимо отредактировать реферат, согласно требованиям к нему.

- Сократить его до размеров: 10-12 страниц (сейчас 25+)

- Добавить сноски на литературу

- Добавить два источника литературы и процитировать их в тексте.

Реферат на тему: "Податковий облік та звітність місцевих податків та зборів".

Поскольку, могу прикрепить только один файл, то требования к работе - вышлю отдельно.

Контакты: 223044343

e-mail: [email protected]

14 лет назад
tovstenkowork
Тарас 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
TheShark
Татьяна 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 отзывов(-1)
14 лет назад
$30
1 день
Таня просто молодец! Выполнила всю работу в раньше срока. чень приятный человек в общении, с первых слов :) Спасибо
Мега порядочный заказчик, вошел в доверие уже с приветствия. Работу без единого сомнения отдала ему, даже без предоплаты и безопасной сделки, о чем не пожалела, ведь оплата была произведена в кротчайшие сроки. Спасибо за сотрудничество, надеюсь оно будет долгим и плодотворным!
  • Похожие заказы

  • Логистика Курсовая

    Предмет: Логистика Вид работы: курсовая Объем: как получится Вариант №8 Дополнительные требования: так как последние 2 задания нужно сделать на меллиметровке, нужно сделать их так, чтобы студентка могла легко перечертить Задание ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/UYGF4U (там файл *.docx, завтра будет ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая по "БЖД"

    Тема: Разработка мероприятий по организации безопасной работы на магистральных газопроводах при производстве ремонтных работ Нужно написать 2-й и 3-й разделы курсовой: 1-я уже написана просто сухая теория о газопроводах, технике безопасности при работе на них/с ними. 2-й ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дипломная Маркетинг

    $100

    Тип работы: дипломная (ВКР) Тема: Сбытовая политика предприятия (на примере ООО "Булкар Групп") Направление деятельности - продажа и ремонт складской техники. ПЛАН Введение Глава I. Теоретические основы маркетинга сбытовой политики в системе маркетинга 1.1.Сбыт как функция маркетинга 1.2.Стратегия сбыта 1.3. Исследования ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Реферат Информационные технологии в банковск.деле

    Тема Виды и особенности автоматизации налогообложения клиентов банка, способы реализации данного вида деятельности 12—16 страниц Реферат должен быть больше на тему Информационных технологий нежели на банковскую срок - 15.12 антиплагиат от 70%

    Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дипломная по финансовому менеджменту

    Необходимо выполнить дипломную работу по финансовому менеджменту. Тема: «Оценка эффективности использования пластиковых карт в банковской системе РФ» (на примере ОАО «БинБанк») Требования: шрифт Times14, интервал 1,5, В работе должно быть введение, заключение, приложения. В ведении обязательно: актуально, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая

    Предмет: Основы Внешнеэкономической деятельности. Тема: "Международная миграция капитала" Проверка на плагиат (Не менее 70 % оригинальности)! 1 глава-Теория 2-Анализ существующей ситуации на рынке. Таблицы, графики. к табл.-комментарии 3-Свои выходы из сложившейся ситуации,выводы Объём около 30 стр. Срок - 4 дня

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад