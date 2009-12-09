Отредактировать реферат очень срочно

Тема Источники и методы формирования капитала фирмы. Срок 2 дня. Все замечания выделены. Пишите в личку или аську 269-619-392
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очень срочно до 12:00 09.12.2009
Необходимо отредактировать реферат, согласно требованиям к нему.
- Сократить его до размеров: 10-12 страниц (сейчас 25+)
- Добавить сноски на литературу
- Добавить два источника литературы и процитировать их в тексте.
Реферат на тему: "Податковий облік та звітність місцевих податків та зборів".
Поскольку, могу прикрепить только один файл, то требования к работе - вышлю отдельно.
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