Аэродинамика - расчетные работы

Предмет: Логистика Вид работы: курсовая Объем: как получится Вариант №8 Дополнительные требования: так как последние 2 задания нужно сделать на меллиметровке, нужно сделать их так, чтобы студентка могла легко перечертить Задание ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/UYGF4U (там файл *.docx, завтра будет ...
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