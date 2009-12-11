Курсовая по экономической теории

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Тема: Производство и его факторы. Производственные отношения и

экономические законы.

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14 лет назад
86shell86
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$20
5 дней
Было приятно сотрудничать с Раисой, работа была выполнена раньше оговоренного срока, соблюдены все требования оформления, грамотный подход к разработке плана работы, работа объемная и интересная. Еще раз благодарю, при случае снова обращусь за помощью!
Спасибо за приятное сотрудничество с Натальей. заказчик поставил четкое ТЗ и я попыталась полностью реализовать его. надеюсь на сотрудничество с Вами. С ув. Раиса:)