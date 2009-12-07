Курс. Хр. перелом проксимального эпиметафиза бедра

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Предмет: хирургия. Тип: курсовая. Тема: Хронический перелом проксимального эпиметафиза бедренной кости.

Оформление ПОЛЯ СЛЕВА – 1 СМ, С ПРАВА – 2 СМ. сноски [2, C. 24] Шрифт 15, 35-40 стр

ПЛАН РАБОТЫ:

1. Актуальность. Краткое введение – 4 стр

2. Обзор литературы – 10 стр

3. Состояние болезни

4. Дискуссионные вопросы

5. Лечение. Диагностика по теме.

6. Необходимые диагностические мероприятия

7. Медикаментозное лечение (данной темы)

8. Реабилитационные мероприятия и исход

9. Список литературы(30-40 источников)

14 лет назад
kandidat
Аида 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад