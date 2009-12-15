Дипломная работа по дисциплине «Арабский язык»

$200
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка197 просмотров
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Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине Арабский язык. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Факультет: Переводческий

Кафедра: Восточных Языков

Дисциплина: Арабский язык

Тема: Особенности перевода арабских текстов в нефтегазовой сфере

Объем: 70 стр., не считая библиографии

Срок сдачи первой главы: 15.12.2009

Общий срок сдачи: январь 2010

Цена: 6 000 р., по частям, без предоплаты

По результатам написания этих работ возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

ICQ #406194503

E-mail: [email protected], с пометкой в теме письма «Арабский язык»

14 лет назад
Dmitry_Key
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад