Дипломная работа по психологии Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 50 источников. Ссылки подстрочные на каждой второй странице. Оригинальность работы 85% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. В заявке указывайте ...
Дипломная работа по дисциплине «Арабский язык»
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине Арабский язык. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Факультет: Переводческий
Кафедра: Восточных Языков
Дисциплина: Арабский язык
Тема: Особенности перевода арабских текстов в нефтегазовой сфере
Объем: 70 стр., не считая библиографии
Срок сдачи первой главы: 15.12.2009
Общий срок сдачи: январь 2010
Цена: 6 000 р., по частям, без предоплаты
По результатам написания этих работ возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
ICQ #406194503
E-mail: [email protected], с пометкой в теме письма «Арабский язык»
- Похожие заказы
- $100Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Завершен14 лет назад
Сроки - понедельник, 07.12 Предмет: Маркетинг Тема: Сбытовая политика предприятия (на примере конкретного предприятия) Цена: 1000 руб.Завершен14 лет назад
Задание в приложении Писать цену и сроки Название:решение кейса по операционному менеджменту с применением теории ограниченийЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Составить программу нахождения среднего балла студентов, выбранных из списка в диалоговом окне «средний балл». Создайте в программе обработчик ошибок, который будет проверять, являются ли данные из второго столбца списка с оценками студентов числами. Если хотя ...Завершен14 лет назад
- $200
Нужна только программа с комментариями. Указывайте цену и срок. Спасибо.Завершен14 лет назад
Необходимо знание 1С. Есть план и дооплнительные файлы с информацией о КР. Темы: Вариант 2. Управление денежными средствами и взиоморасчетами ...Завершен14 лет назад
Тема: Управление данными об изделияхРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить практическую часть курсовой работы по бухгалтерскому учету. Условие задания - в приложенном файле. Язык выполнения - украинский. Срок - 7.12Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется выполнить 2 задания по гражданскому праву с подробным и полным решением. Задания во вложении. Срок - 9 декабря до 20-00. Оплата - 400 руб.Завершен14 лет назад