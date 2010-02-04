Корпоративные информационные системы - КР

Понравилось сотрудничать с Андреем, все делается четко по договорам. Поэтому советовал его своим знакомым. Все работы выполенны качественно и в срок. Хотелось бы отметить, что поддержка по работам велась непосредственно до получения отметки, а не до подтвержения платежа.