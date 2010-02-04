Корпоративные информационные системы - КР

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки308 просмотров
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Необходимо знание 1С.

Есть план и дооплнительные файлы с информацией о КР.

Темы:

Вариант 2. Управление денежными средствами и взиоморасчетами смотреть 2.doc

Вариант 7-8. Управление отношениями с покупателями и поставщиками смотреть 7-8.doc

Вариант 11. Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия смотреть 11.doc

Вариант 12. Управление затратами и расчет себестоимости смотреть 12.doc

Вариант 13. Управление основными средствами и планирование ремонтов смотреть 13.doc

к каждому заданию еть дополнение, подробности в icq 469572301

14 лет назад
stepsgood
Иван 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
codewriter
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$291
3 дня
Понравилось сотрудничать с Андреем, все делается четко по договорам. Поэтому советовал его своим знакомым. Все работы выполенны качественно и в срок. Хотелось бы отметить, что поддержка по работам велась непосредственно до получения отметки, а не до подтвержения платежа.
Хороший заказчик. Дал изначально максимально полную информацию о работе. После моих уточняющих вопросов оперативно последовали конкретные ответы, благодаря чему сразу стала понятна цель и детали работы. Оплату по работе получил сразу после передачи результата работы. Рекомендую к сотрудничеству.