Дипломная работа по психологии

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен9 заявок303 просмотра
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Дипломная работа по психологии

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 50 источников.

Ссылки подстрочные на каждой второй странице.

Оригинальность работы 85% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 10.03.2011 до 02 часов утра МСК.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Ognik
Олег 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Вновь я отдал свой проект, "горящий" по сроку сдачи проверенному фрилансеру и снова Олег перевыполнил все планы!!! 1.Работа была сделана буквально в течение суток! 2.Использован оригинальный материал! 3.Много примеров из местной практики! 4.Тема раскрыта на все 100%!!! 5.Все рекомендации и пожелания клиента учтены также на все 100%!!! 6.И это в такой сжатый срок!!!! 7.Совершенно лояльная цена для такого объема и срока по проекту!!! Очень надежный и ответственный специалист!!! От лица клиентов выражаю в очередной раз особую благодарность за постоянную помощь и всяческую поддержку и участие по работе!!! Отдавая проект в работу Олегу, можно не заморачиваться по качеству, содержанию и оформлению работы!!!Все будет сделано четко и по плану!!! ПРОСТО НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА!!!! Конечно, снова +10 баллов и самые лучшие рекомендации!!! Желаю дальнейших творческих успехов!!!! Свое сотрудничество с Олегом буду и дальше продолжать и развивать!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Еще один совместный проект, который не разочаровал. Константин достаточно непростой и требовательный заказчик. Но требователен он как к себе, так и к фрилансеру. Уважаемые коллеги! Если Вы не владеете темой или владеете, но слабо - трижды подумайте, взвесьте свои силы, прежде чем оставлять заявку в проектах Константина, т.к. халявы не будет. Константин - профессионал своего дела, который отлично разбирается во всех аспектах опубликованного проекта, в отличие от просто заказчиков-посредников, которых на этом проекте большинство. Вернусь к проекту: 1. Адекватность заказчика. 2. Четкая постановка задачи. 3. Своевременная оплата. 4. Всегда на связи, несмотря на разницу во времени в 8 часов! 5. Корректность в общении. 6. Профессионализм. 7. Оперативность. 8. Честность. 9. Порядочность. 10. Коммуникабельность. В общем, опять 10 из 10! С уважением, благодарностью и надеждой на дальнейшее сотрудничество, Олег!