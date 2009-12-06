Курсовая " Сенсорное развитие детей"

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Курсовая работа
Сенсорное развитие детей раннего возраста (~2 года)
Введение
Глава 1. Теоретические основы сенсорного воспитания детей раннего возраста
1.1. Психолого-педагогические аспекты сенсорного воспитания
1.2. Содержание сенсорного воспитания детей раннего возраста
1.3. Средства сенсорного воспитания детей
Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по сенсорному развитию детей раннего возраста
2.1. Диагностика сенсорного воспитания детей раннего возраста
2.2. Методические рекомендации по сенсорному воспитанию детей раннего возраста
Заключение
Список литературы
Приложение
Методик нет. Можно предложить
Количество испытуемых не оговорено. На ваше усмотрение
Срок: 11 декабря
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