Курсовых 2 шт. Описание в задании. Срок: 2-3 дня. Условия выполнения работы: - оплата по факту готовности; - нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу; - если у вас есть положительные отзывы, ...