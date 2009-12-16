Розробити мултиметр на базі мікропроцессора AVR ATmega 640, з параметрами вимірювання відповідно до технічного завдання. Ваша цена. Как долго? нужно сделать до 13 числа этого месяца. Методу дам. Язык: Только УКР. Писать на почту: [email protected]
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