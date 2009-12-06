Реферат по трудовому праву

Требуется выполнения к\р по трудовому праву для второго варианта.

Срок исполнения: 3 дня (максимальный), работу должен выполнять СПЕЦИАЛИСТ по праву.

Оплата работы: от 450 рублей (min), возможно больше, в зависимости от того как договоримся.

Если вы хотите взяться за эту работу вы должны иметь не менее 3 положительных отзывов о выполнении подобного рода работ, в случае если вы здесь новичок, но уверены в том, что сможете выполнить данную работу, то оплата работы будет составлять от 300 рублей.