Курсовая по оптике (медицинской)

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Курсовых 2 шт.

Описание в задании.

Срок: 2-3 дня.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.

14 лет назад
759707161715
Андрей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад